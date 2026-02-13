Olimpiadi, Salvini precetta: "Niente scioperi dei trasporti durante i Giochi"

Foto: Ansa

Angela Bruni 13 febbraio 2026 a

a

a

Matteo Salvini sceglie la linea dura e annuncia l'attesa precettazione degli scioperi del trasporto aereo in programma per il 16 febbraio e il 7 marzo, finiti nel mirino del leader della Lega perché coincidenti con giornate di gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Una decisione, quella del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che arriva dopo un tavolo infruttuoso al Mit con le forze sindacali e le associazioni professionali. E che viene presa, spiega Salvini, "per garantire il diritto alla mobilità" anche nei giorni delle astensioni lavorative calendarizzate. Milano-Cortina 2026 "è un evento straordinario di rilevanza planetaria", ribadisce del resto Salvini, mentre una nota del Ministero auspica che nonostante questo "non vengano interrotte le trattative tra aziende e lavoratori, augurandosi una soddisfacente intesa tra le parti". Ma è proprio sul ruolo del ministero nell'agevolare le trattative sul rinnovo dei contratti che si concentrano le rimostranze dei sindacati.

"Ci piacerebbe", sottolinea il coordinatore nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito, "che la stessa forza e gli stessi muscoli che Salvini richiama nelle dichiarazioni contro i lavoratori delle organizzazioni sindacali che proclamano uno sciopero, fossero utilizzati verso le aziende che non rinnovano i contratti". Nessuno, aggiunge il segretario generale della Uiltrasporti, Marco Verzari, "ci ha convocato prima per cercare di risolvere la questione". Una vertenza "che va avanti ormai dal oltre 20 mesi", aggiunge Verzari, ribadendo la necessità di supportare i lavoratori del settore del trasporto aereo, "che aspettano un legittimo rinnovo del contratto da troppo tempo". A sostegno di Salvini il parere della Commissione di Garanzia sugli Scioperi. Secondo il ministro è più importante "non danneggiare l'immagine di efficienza che l'Italia sta dando". Salvini spiega infine "di essersi impegnato con i sindacati a invitarli a un tavolo sul rinnovo dei contratti e sul piano aeroporti", tavolo che dovrebbe svolgersi subito dopo la fine delle Paralimpiadi.