Piano Mattei, Meloni alla vertice Italia-Africa: "Risultati tangibili, patto tra nazioni libere"

"Oggi il Piano Mattei è una realtà operativa e strutturata che genera risultati tangibili per i nostri popoli, che può contare su un'architettura finanziaria solida e innovativa, frutto della preziosa collaborazione che abbiamo instaurato con la Banca Mondiale, la Banca Africana di Sviluppo, le principali istituzioni finanziarie internazionali". Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento di apertura al secondo Vertice Italia-Africa tenutosi oggi ad Addis Abeba, in Etiopia.

"In questi due anni abbiamo avviato e concluso progetti concreti di grande impatto sociale, mobilitando miliardi di euro tra risorse pubbliche e risorse private. Lo abbiamo fatto dando concretezza a un metodo che coinvolge le energie migliori del popolo italiano in un gioco di squadra che valorizza tutto il sistema Italia - ha proseguito la presidente del Consiglio - Questo obiettivo non è quello di attuare un semplice banchetto di progetti, ma è quello di dare forma a un patto tra nazioni libere, che scelgono di lavorare insieme perché si fidano l'una dell'altra e sanno trovare insieme le aree di collaborazione nelle quali poter fare la differenza in un'ottica di benefici condivisi".

Meloni ha elogiato gli effetti del Piano Mattei, afermando che oggi venga riconosciuto "non più come un'iniziativa italiana, ma come una strategia di respiro internazionale". Un risultato reso possibile assieme alle agenzie delle Nazioni Unite, all'Unione Europea, all'Unione Africana, al G7 e "ai tantissimi partner che condividono la nostra visione". E rilancia: "Abbiamo la presunzione di credere che stiamo contribuendo a rivoluzionare il modo di guardare all'Africa".