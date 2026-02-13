Conferenza di Monaco, cancelliere Merz: "Frattura USA-UE, serve più sovranità europea"

13 febbraio 2026 a

"Tra Stati Uniti ed Europa si è aperta una frattura che non deve far paventare la fine di un'alleanza transatlantica non più scontata. Anzi, deve spingere l'Ue a diventare più sovrana militarmente, economicamente e tecnologicamente". Con queste parole il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha aperto i lavori della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, partendo dalla dura reprimenda nei confronti degli alleati lanciata dallo stesso palco, un anno fa, dal vicepresidente americano JD Vance.

Sulle differenze rispetto la sponda opposta dell'Atlantico, il cancelliere ha chiarito: "Le battaglie culturali Maga non sono le nostre. Per noi la libertà di parola si ferma quando le parole pronunciate sono contro la dignità umana e le nostre leggi fondamentali. Noi europei non crediamo nei dazi e nel protezionismo ma nel libero commercio, restiamo fedeli agli accordi sul clima e all'Oms perché siamo convinti che le sfide globali debbano essere risolte insieme". Riferendosi ancora agli Stati Uniti, Merz ha poi ricordato loro di non essere "abbastanza potenti per fare a meno" dell'Europa.

Proprio sull'Ue il cancelliere ha speso parole dure, dicendo che sia tornato "da una vacanza della storia" e che deve liberarsi "dalla dipendenza autoinflitta" dall'alleato americano. Un'emancipazione che passa tramite il rafforzamento militare, nel quale la Germania è pronta a giocare un ruolo guida con la Bundeswehr (forze armate tedesche, ndr) destinata "a diventare presto l'esercito convenzionale più potente del continente" e a "impegnarsi di più per la sicurezza dell'Artico",

L'auspicio è che un maggiore coinvolgimento europeo spinga il presidente Usa, Donald Trump, a smorzare le minacce di annettere la Groenlandia. E sulla deterrenza nucleare europea, Merz ha annunciato che sono in corso colloqui riservati con il presidente francese, Emmanuel Macron.