Albanese, anche la Germania richiede le sue dimissioni: "Non può ricoprire questo incarico"

La presenza di Francesca Albanese al 17th Forum di Al Jazeera, a cui avevano preso parte anche esponenti di Iran e Hamas, non deve averla digerita nessuno. Specie le sue esternazioni circa il "nemico dell'umanità" che tutti hanno inteso essere Israele, ma che Albanese ha attribuito, solo in un secondo momento, al "sistema" che l'avrebbe sostenuto.

Infatti, dopo che ieri 11 febbraio la Francia ha ufficialmente richiesto le dimissioni della Special Rapporteur delle Nazioni Unite, anche oggi la Germania si è mossa nella stessa direzione. "La signora Albanese si è già permessa in passato numerose uscite fuori luogo - ha scritto su X il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul - Condanno le sue recenti dichiarazioni su Israele: non può ricoprire questo incarico". L'effetto è a cascata e non è chiaro se altri stati prenderanno la stessa decisione. Continua dunque a scricchiolare il mito Albanese.