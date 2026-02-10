Milano, muore dopo la sparatoria: i poliziotti che si sono difesi ora sono indagati per omicidio

10 febbraio 2026 a

Lo scorso 1° febbraio aveva aggredito una guardia giurata e rubato la sua arma per sparare contro una volante blindata. Neutralizzato dagli agenti di polizia, il 30enne di nazionalità cinese Liu Wenham era poi finito all'ospedale di Niguarda in condizioni gravissime. La sua morte, avvenuta lo scorso 7 febbraio, ha cambiato i capi di accusa verso i poliziotti finiti nel registro degli indagati dalla Procura di Milano.

Da 'lesioni colpose' si è passati a 'omicidio colposo', con la stessa iniziale scriminante dell'uso legittimo delle armi. Scriminante che subentra quando chi spara "vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o comunque di impedire la consumazione dei delitti come l'omicidio volontario". Un elemento che elimina la punibilità di una condotta e che potrebbe portare, al termine dell'indagine, all'archiviazione nei confronti delle divise.