Foibe, la sinistra non c'è la fa proprio a condannare i comunisti di Tito per le uccisioni

Prima prova a parlar d'altro Eugenio Giani. E nella Giornata del ricordo delle Foibe celebra il 40° anniversario dell'assassinio del sindaco di Firenze Lando Conti. "Colpito dal terrorismo delle Brigate Rosse mentre serviva le istituzioni e la comunità", sottolinea il governatore della regione più rossa d'Italia. "Memoria, democrazia, rispetto: valori da custodire ogni giorno. Firenze non dimentica", sottolinea. Per carità, tutto giusto. Va bene ricordare le vittime delle Br. Furono tante negli Anni di Piombo. Ma oggi l'argomento è un altro. E quando ci viene trascinato dall'esigenza, delle Foibe si limita a dire: "Sono molto attento alla Giornata del Ricordo. Tutti gli anni, il 10 febbraio, ho portato il mio tributo al ricordo di coloro che solo perché italiani furono destinati alle foibe, a queste cavità, e 350 mila furono costretti ad abbandonare i loro territori storicamente italiani proprio per quello che fu una situazione che si venne a determinare nel caos della Seconda Guerra Mondiale".

Usa la parola "destinati" invece di "uccisi". E ben si guarda dall'osservare la realtà storica e soprattutto evita di sottolineare che a gettare gli italiani nelle "cavità", come le chiama lui, sono state le milizie comuniste agli ordini del Maresciallo Tito, che ha guidato con il pugno di ferro la Jugoslavia e per quella pulizia etnica non ha mai pagato. Per Giani fu il "caos" seguito alla guerra a determinare assassini ed esodo e non una politica preordinata da chi all'epoca serviva la Russia di Stalin. Non ce la fare proprio Giani ad andare contro gli "antichi padri" e così spiega che il ricordo delle foibe "va celebrato senza polemiche politiche, ma proprio nell'atto del ricordo di quanto di quanti hanno lasciato la vita in quel contesto. Quello che è importante è ricordare quanti hanno perso la vita". Perché ricordare chi ha ammazzato gli italiani d'Istria e Dalmazia potrebbe forse far sorgere problemi a sinistra?