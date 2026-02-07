Vannacci lancia Futuro Nazionale: "Registrato lo statuto"

07 febbraio 2026 a

Roberto Vannacci ha formalizzato la nascita del partito Futuro Nazionale. "Io vengo da un parto, abbiamo registrato lo statuto presso un notaio. Quindi il partito è nato stamattina, ufficialmente" ha detto il Generale a margine di un incontro all'Auditorium San Francesco di Chiavari, nel primo incontro dalla sua fuoriuscita dalla Lega. "Un partito di destra vera, destra fiera, destra orgogliosa. Si propone come un interlocutore del centrodestra, non ha un'altra collocazione. Poi le decisioni dovranno essere prese proprio dal centrodestra - continua l’europarlamentare - Una cosa è certa, se c'è un settore che io non tradisco sono i miei principi, i miei valori e i miei ideali". Dopo il divorzio con la Lega, una nuova storia.

