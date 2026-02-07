Omicidio Mazzotti, Calabrò a Klaus Davi: "Il processo non si doveva fare"

07 febbraio 2026 a

La Squadra mobile e la Dia, su delega della Dda di Milano, hanno fermato ieri Giuseppe Calabrò, detto u Dutturicchiu, 76 anni, ritenendo concreto il pericolo di fuga dopo la condanna di primo grado all'ergastolo ricevuta mercoledì dalla corte di assise di Como per l'omicidio del 1975 di Cristina Mazzotti. "L'imputato può godere di una serie di appoggi, di carattere logistico e patrimoniale, attivabili in qualsiasi momento e in grado di garantirgli la latitanza e l'impunità per i l gravissimo reato commesso", osservano i pm Paolo Storari, Pasquale Addesso e Stefano Amendola.

Tuttavia per Calabrò è un "processo che neanche si sarebbe dovuto celebrare". L'uomo lo afferma in una lunga intervista rilasciata a Klaus Davi nel dicembre 2024in cui ribadisce: "Non c'entro assolutamente nulla con il sequestro e l'omicidio di Cristina Mazzotti. Mi dichiaro innocente. Il processo, almeno per quanto mi riguarda, non si doveva fare. È da ridere. Non sono un boss e non sono un rapitore. Voglio essere dimenticato".

Klaus Davi in quell'occasione gli chiese conto dell'inchiesta Doppia Curva e dei rapporti tra Calabrò e Luca Lucci, ex capo ultrà milanista ora in carcere: "Non ho mai conosciuto Luca Lucci né l'ho mai incontrato. Mi hanno messo in mezzo a questa vicenda perché sono come il prezzemolo: buono per tutte le stagioni. Non ho neanche mai incontrato Vincenzo Senese, non so neanche chi sia. Né ho mai ho sostenuto Mimmo Vottari per scalare la curva del Milan. Io non sono mai andato allo stadio e non sono tifoso di nessuna squadra, immagini quanto mi possa interessare. Tantomeno mi sono immischiato in questa vicenda. Sa cosa sono? Un pensionato contadino. Io non c'entro nulla, il mio coinvolgimento è speculazione, l'unica cosa che vorrei è l'oblio. Non ho letto l'ordinanza della procura, sono cose che non mi appartengono".

Il videro dal canale YouTube di Klaus Davi:



