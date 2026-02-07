Macron scherza con la Gioconda: sostegno alla Francia nei giochi olimpici

07 febbraio 2026 a

Fa lo spiritoso il presidente francese Emmanuel Macron. Dopo aver condiviso una serie di post su X in sostegno alla sua squadra olimpica, ha infatti pubblicato un'immagine - realizzata con intelligenza artificiale - che ritrarre la Gioconda impegnata a guardare con soddisfazione la delegazione francese prossima alle gare.

Nulla di grave, per carità. Prima che campioni del mondo (2006, ops!) siamo campioni di spirito. Perfino Calenda su X ha bollato la battuta come "roba un poco da sfigato". Senza rancore, comunque. D'altronde, la Gioconda è pur sempre stata realizzata dall'italianissimo Leonardo Da Vinci.