Olimpiadi, con il Tricolore omaggio ad Armani. E Mattarella arriva in tram

Entra la bandiera italiana alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano -Cortina a San Siro. Tre gruppi di modelli sfilano indossando creazioni disegnate da Giorgio Armani: verde, bianco e rosso diventano movimento, trasformando la bandiera italiana in un'immagine vivente. È un momento di riconoscimento collettivo, un omaggio alla moda italiana e all'eleganza senza tempo di uno dei suoi protagonisti più celebrati. Dalle file delle modelle emerge la portabandiera di Milano, Vittoria Cerettia, scelta per rappresentare lo spirito creativo e contemporaneo della città. È lei a portare il vessillo fino al palco protocollolare dove viene affidato al Corpo dei Corazzieri. In simultanea, a Cortina, un gruppo di portabandiera, espressione della tradizione sportiva e rappresentato dalla staffetta oro nella 4x10 chilometri a Lillehammer Fulvio Valbusa, Giorgio Di Centa, Pietro Piller Cottrer, Cristian Zorzi, compie lo stesso gesto.

In tribuna c'è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, diversi ministri e numerosi Capi di Stato esteri giunti per l'inaugurazione dei Giochi olimpici. Nel video prologo alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026 Mattarella scende dal tram e si accorge che è stato condotto da un autista d'eccezione: Valentino Rossi in perfetta divisa da tranviere. Con un saluto al pluricampione mondiale di motociclismo si conclude il viaggio. Il Presidente della Repubblica entra poi nello stadio San Siro per andare a sedere in tribuna al fianco della Presidente del Cio Kirsty Coventry. Il tram è numero 26, chiaro riferimento all'anno dei Giochi di Milano Cortina, fa un percorso notturno per una Milano quasi fatata, toccando i luoghi più simbolici della città. Con Mattarella seduto tra i passeggeri come anche gli orchestrali della Scala e gli atleti con gli sci.