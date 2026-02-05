L'ex magistrato Livio Pepino: "Askatasuna? Può praticare antagonismo che sfocia in scontri". Polemica sul padre dell'esponente rosso

05 febbraio 2026 a

"Askatasuna può praticare, come tutti i centri sociali, una forma di antagonismo che si traduce in manifestazioni che possono anche avere momenti di scontri all'interno della città". A parlare è niente di meno che Livio Pepino, ex magistrato e cofondatore di Magistratura Democratica. Intervistato alla trasmissione di approfondimento Quarta Repubblica sui fatti di Torino, il padre dell'esponente di Askatasuna Daniele Pepino ha tentato la strenua normalizzazione del collettivo di sinistra. "Da vent'anni circa, una importante realtà che a Torino ha fatto tante cose che non hanno niente a che fare con processi o l'altro", sostiene il magistrato.

E quando la giornalista lo incalza, chiedendogli se si debbano mettere in conto anche potenziali manifestazioni violente, l'ex toga risponde: "Non solo, ma secondo me proprio un percorso di questo tipo dovrebbe essere particolarmente apprezzato proprio da chi critica questa attività del centro sociale". Nessun commento, invece, sulle attività del figlio: "Non ne voglio parlare perché è di estremo cattivo gusto".