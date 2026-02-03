Meteo, il maltempo martella tutta l'Italia senza sosta. Fino a quando durerà

Foto: Lapresse

Luigi Frasca 03 febbraio 2026 a

Il peggioramento del tempo sull'Italia. nelle prossime ore porterà ancora piogge attese sulle regioni settentrionali ma in graduale attenuazione. Peggiora invece su quelle centrali con piogge e temporali più intensi sui settori tirrenici. Tra la notte e la mattinata di domani, mercoledì, il maltempo sarà generalizzato da Nord a Sud, più intenso sempre sui settori occidentali della Penisola. Sul fronte delle temperature avremo invece valori che oscilleranno intorno alle medie del periodo, spesso al di sopra al Sud e poco al di sotto al Nord. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che per il primo weekend di febbraio mostrano un'altra perturbazione in transito su Mediterraneo centrale. Ancora maltempo con neve soprattutto in montagna. Il flusso perturbato atlantico dovrebbe continuare indisturbato per tutta la prima decade del mese.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD Al mattino cieli coperti con piogge sparse, più intense su Triveneto e Romagna; neve sulle Alpi fin verso la bassa collina. Al pomeriggio ancora cieli coperti con residue precipitazioni nevose sulle Alpi. In serata tempo in miglioramento ma sempre con nuvolosità compatta ovunque.

AL CENTRO Al mattino acquazzoni e temporali attesi sulle coste di Toscana e alto Lazio, nuvoloso ma senza fenomeni altrove. Al pomeriggio piogge in transito sui restanti settori, ancora con molte nubi. In serata piogge che persistono sul basso Lazio; peggiora nuovamente nella notte con nuove precipitazioni a partire dai settori occidentali.

AL SUD E SULLE ISOLE Condizioni di tempo stabile al mattino con molte nubi sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna. Al pomeriggio isolate piogge su Casertano, Molise e Sardegna, velature in transito altrove. In serata atteso un progressivo aumento della nuvolosità con piogge diffuse nella notte sulla Sardegna. Temperature minime e massime in generale rialzo, salvo una flessione negativa delle massime al nord.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge da isolate a sparse, neve oltre i 500-800 metri. Al pomeriggio poche variazioni con quota neve in rialzo verso gli 800-1000 metri. In serata residui fenomeni tra Romagna e Triveneto, miglioramento a partire dal Nord-Ovest.

AL CENTRO Tempo instabile durante la giornata con piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio, specie sul versante tirrenico. Neve in Appennino oltre i 1500-1600 metri. In serata e nella notte ancora cieli nuvolosi con residui fenomeni, quota neve in graduale calo fin verso i 1200-1300 metri.