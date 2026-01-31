Askatasuna, corteo ad alto rischio. Infiltrati dalla Francia, coltelli e chiavi inglesi

Foto: Ansa

Segnali preoccupanti da Torino in vista delle proteste del movimento antagonista. In relazione alla manifestazione nazionale prevista per oggi sabato 31 gennaio, in risposta allo sgombero della sede di Askatasuna, la Questura di Torino ha predisposto servizi di osservazione e di vigilanza connessi all'arrivo nel capoluogo torinese dei manifestanti, e vigilanze fisse e dinamiche nei confronti di obiettivi sensibili. Finora dieci persone, tre provenienti dalla Francia, 8 dall'autostrada Torino - Milano e due in treno da Genova, sono state accompagnate in ufficio perché trovate in possesso di maschere antigas, passamontagna e oggetti atti al travisamento. Una delle persone provenienti da Genova è stata trovata in possesso di una grossa chiave inglese e un coltello. Sono stati rinvenuti e sequestrati anche bombolette spray e bastoni.

I servizi preventivi, già in corso, riguardano l'ambito stradale, autostradale, ferroviario e aeroportuale, nonché il valico di frontiera terrestre del Frejus e del Monginevro, con controlli di eventuali manifestanti anche provenienti dall'estero, finalizzati non solo all'identificazione di eventuali facinorosi, ma anche al rinvenimento di oggetti idonei all'offesa o utili al travisamento. Nel corso dei servizi, nella giornata del 30 gennaio, sono state identificate dalla Polizia di Stato 747 persone, e controllati 236 veicoli e 4 voli aerei. I controlli si sono intensificati questa mattina su auto, pullman e treni.

Al momento sono 24 i fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Torino, per un periodo variabile da 1 a 3 anni. Tra questi anche due cittadini francesi e un cittadino russo. Dieci gli avvisi orali emessi dal Questore di Torino a mezzo della locale Divisione Polizia Anticrimine, nei confronti di manifestanti, provenienti anche da altre province d'Italia e dall'estero. Ulteriori attività di controllo del territorio hanno permesso di emettere 7 DACUR, il divieto di accesso alle aree urbane.