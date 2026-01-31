Ad Anguillara i funerali dei coniugi Carlomagno. Il sindaco: "La ferita attraversa l'intera città"

31 gennaio 2026 a

Nella chiesa Regina Pacis di Anguillara Sabazia si sono conclusi oggi, sabato 31 gennaio, i funerali di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo reo confesso arrestato con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere della moglie Federica Torzullo. "La Comunità è chiamata a stringersi in un silenzio composto e rispettoso davanti a una tragedia che ha colpito nel profondo la nostra coscienza collettiva - ha scritto su Facebook il sindaco Angelo Pizzigallo, che ha disposto il lutto cittadino e la bandiera a mezz'asta - Non è solo il dolore di una famiglia, ma una ferita che attraversa l'intera città. La loro perdita, maturata in un contesto di dolore indicibile, ci impone rispetto, silenzio e umanità". Di qui anche l'invito ai media di attenersi "alla massima discrezione, rispetto e sobrietà".

Qualche giorno fa i coniugi erano stati ritrovati impiccati, l'uno vicino a l'altro, nel giardino di casa propria in Via Tevere. L'Istituto di medicina legale de La Sapienza, che ha provveduto all'autopsia, ha confermato l'asfissia come causa del suicidio. Poco prima di commettere il gesto, la coppia ha lasciato un biglietto esplicativo indirizzato all'altro figlio dove parlano di "gogna mediatica sul web". La Procura di Civitavecchia ha dunque aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.

"Dio non fa mai mancare la delicatezza del suo amore, anche quando i nostri gesti arrivano a non permetterci più neanche di risalire da questo abisso - commenta don Paolo Quattrini nella sua omelia - Ogni parola, in questo momento, per me personalmente, può risultare vuota, insignificante e anche fuori luogo per certi versi. Ancora di più, se le parole che pronunciamo, o che, peggio, ancora scriviamo, diventano macigni duri, pieni di giudizio, pieni di livore, o ancora peggio di morbosa curiosità".

Dopo aver appreso la morte dei genitori, il legale di Carlomagno, Andrea Miroli, ha fatto sapere che l'uomo "è sorvegliato a vista" in carcere, per evitare che possa autolesionarsi. Nel frattempo, Il tribunale dei minori di Roma ha confermato l'affidamento del figlio di Federica Torzullo ai nonni materni e al sindaco di Anguillara Sabazia in qualità di tutore.