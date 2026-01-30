New York, si finge agente dell'FBI e tenta di liberare il detenuto Mangione. Arrestato uomo del Minnesota

L'uomo era armato di tagliapizza e forchetta da barbeque

Ci sono casi di cronaca che diventano storie collettive capaci di mobilitare i singoli all'azione. È il caso di Mark Anderson, che lo scorso venerdì si è presentato armato di tagliapizza e forchetta da barbeque nel carcere federale di Brooklyn e, spacciandosi per agente dell'FBI, ha richiesto il rilascio di un detenuto: Luigi Mangione, 27enne accusato di aver ucciso a colpi d'arma da fuoco il ceo di UnitedHealthcare, Brian Thompson, nel 2024.

L'uomo, che sosteneva di avere un'ordinanza del tribunale, è stato arrestato. Stando a quanto riportato nella denuncia, una volta richiesti i documenti di identità, il giovane originario del Minnesota - che lavora in una pizzeria di New York - prima ha dichiarato d'esser armato e poi ha lanciato dei fogli contro gli agenti penitenziari. Documenti rivelatisi una causa contro il Dipartimento di Giustizia USA.

Dal momento del fermo, Luigi Mangione è stato oggetto di una grande ondata di sostegno emotivo, tramite lettere di solidarietà, ed economico con una raccolta fondi per la sua difesa legale che finora ha raggiunto circa 1,4 milioni di dollari. Nel frattempo, notizia di oggi 30 gennaio, Il giudice federale ha respinto la richiesta dei procuratori che richiedevano la pena di morte per il detenuto. Come spiegato dal giudice distrettuale Margaret Garne, l'atto non costituisce "crime of violence", cioè il requisito fondamentalmente per invocare la pena capitale.

Tuttavia, è stato deciso di ammette al processo le prove sequestrate a Mangione nel momento dell’arresto. Tra queste, gli oggetti rinvenuti nello zaino e quindi una pistola, un caricatore pieno e un taccuino rosso. Oggetti che, secondo gli inquirenti, collegherebbero l'imputato all’assassinio. Di contro, la difesa di Mangione aveva chiesto l'esclusione del materiale contestando che la perquisizione fosse illegittima perché avvenuta in assenza di mandato e di pericolo immediato,