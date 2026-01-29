Ostia, sgomberato il centro sociale ZX Squat. Denunciate 11 persone

29 gennaio 2026 a

Si chiude un altro capitolo di abusivismo. Nella giornata di giovedì 29 gennaio, con un'operazione ordinata dal Questore di Roma e durata circa otto ore, le Forze dell'Ordine hanno sgomberato il centro sociale ZX Squat di Via Epaminonda n.12, in zona litorale romano di Ostia. La notizia è rimbalzata subito fra i fedelissimi del centro, scatenando la mobilitazione: "Chi può raggiunga il presidio che si sta formando all'ingresso di Via Epaminonda. Sempre con chi occupa e resiste".

L'operazione si è svolta comunque con la tutela di un dispositivo di sicurezza, assicurato sia con l'impiego di contingenti della Forza pubblica sia con la presenza di tecnici della proprietà dello stabile che hanno poi provveduto alla messa in sicurezza del sito. All'interno dello stabile sono stati individuati e denunciati per occupazione abusiva 11 persone, di cui 10 persone e uno straniero di origine olandese. Tempo addietro, il centro sociale era stato in più occasioni utilizzato come punto di ritrovo di attivisti, anche in occasione di eventi di intrattenimento musicale.