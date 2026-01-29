Omicidio Pierina, nuovo interrogatorio per Manuela Bianchi: tutte le incongruenze

29 gennaio 2026 a

L'interrogatorio fiume di Manuela Bianchi, durato tutto il pomeriggio e concluso solo dopo le 18 negli uffici della Procura di Rimini, ha segnato un altro passaggio nell'inchiesta sull'omicidio di Pierina Paganelli. Una convocazione a sorpresa, quella disposta dal pm Daniele Paci, che arriva in un momento delicato del procedimento e che sembra mettere definitivamente sotto la lente le contraddizioni emerse nel tempo attorno alla nuora della vittima.

Bianchi è stata ascoltata come persona informata sui fatti, ma il suo ruolo resta tutt'altro che marginale. Infatti le dichiarazioni finite nel mirino degli inquirenti sarebbero quelle riferite in Corte d'Assise da un'amica a lei molto vicina, affermazioni giudicate poco attendibili e tali da rendere necessario un chiarimento che assume un peso specifico ancora maggiore alla vigilia dell'udienza di domani davanti al Tribunale del riesame di Bologna, chiamato a rivalutare gli atti del procedimento che vede imputato Louis Dassilva, 35 anni, accusato dell'omicidio della pensionata uccisa nel garage di via del Ciclamino nell'ottobre 2023.

Non va dimenticato che Manuela Bianchi è indagata per favoreggiamento personale dal 4 marzo 2025, che si intreccia con la relazione extraconiugale intrattenuta con Dassilva. Fu lei a trovare il corpo senza vita di Pierina Paganelli la mattina del 4 ottobre 2023. Oggi quella posizione potrebbe aggravarsi. È questo il nodo su cui si concentra l'attenzione della Procura, anche alla luce della denuncia per false dichiarazioni al pm dell'amica ascoltata in aula.

Difesa dall'avvocata Nunzia Barzan e affiancata dal consulente Davide Barzan, Bianchi è indagata in un procedimento parallelo ma strettamente connesso a quello principale. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulle ragioni dell'audizione, ma appare evidente che le incongruenze emerse nel tempo devono essere chiarite dopo le motivazioni della Cassazione depositate il 14 gennaio. Con una decisione di trenta pagine, la Suprema Corte ha infatti annullato con rinvio l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Dassilva, richiamando il Tribunale del Riesame a una rivalutazione complessiva del quadro indiziario.

Nel mirino dei giudici anche gli sviluppi più recenti dell'indagine, dalle perizie sulla telecamera della farmacia alle analisi dei cellulari, fino alla consulenza fonica sulle voci registrate nel garage. Dopo l'iscrizione nel registro degli indagati, la Bianchi la donna ha cambiato versione, arrivando ad ammettere di aver incontrato Dassilva la mattina del ritrovamento del cadavere.