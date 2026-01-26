Milano, poliziotto in borghese spara e uccide un ventenne armato. Piantedosi: no presunzioni di colpevolezza

26 gennaio 2026 a

Sparatoria a Milano, in Via Giuseppe Impastato, dove ha perso la vita un giovane di origini nordafricane. L'episodio è avvenuto attorno alle ore 18 nel quartiere Rogoredo, rinomata zona di spaccio locale. Dalle prime ricostruzioni, il ventenne si sarebbe avvicinato con una pistola verso una pattuglia di agenti in borghese del commissariato Mecenate, prima di essere colpito. In seguito è stato accertato che si trattava di una pistola a salve. Sul posto sono giunti i mezzi del 118 e gli agenti della Questura di Milano.

Non appena uscita la notizia, le prime reazioni politiche. "Solidarietà alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno difendono i cittadini perbene. L'auspicio è che, davanti alla tragedia appena avvenuta a Milano, nessun agente finisca ingiustamente nel tritacarne - scrive il Carroccio in una nota - La Lega ribadisce la necessità del pacchetto sicurezza, anche per aiutare le forze dell'ordine a tutelare i cittadini con sempre maggior efficacia".

"Sono dalla parte del poliziotto, senza se e senza ma", dice il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito della sparatoria a Milano nel corso della quale "ha perso la vita un giovane che - si legge sempre in una nota - aveva estratto una pistola e per questo è stato colpito da un agente".

"Non ho motivo di presumere sulla legittimità o sulla proporzionalità dell'intervento fatto, ma non diamo scudi immunitari a nessuno: le autorità competenti adesso vaglieranno il caso". Cosi' il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a margine della presentazione del suo libro a Roma sulla sparatoria avvenuta nel tardo pomeriggio a Milano, in cui ha perso la vita un ragazzo di 20 anni e nella quale sarebbe coinvolto un agente. "Io chiedo solo di non fare presunzioni di colpevolezza, cosi' come da parte mia assicuro che non ci saranno scudi immunitari per nessuno e ci rimetteremo in maniera serena alla valutazione di quello che sarà stato lo svolgimento dei fatti, ancora una volta in un contesto molto complicato", ha sottolineato.