Chico Forti, una condanna senza prove. Il lato oscuro della cronaca con Cavallaro e Dell'Orto

Rita Cavallaro 26 gennaio 2026 a

Nuova settimana, nuova puntata de Il lato oscuro della cronaca. Rita Cavallaro affronta uno dei casi giudiziari italiani più discussi e divisivi degli ultimi decenni: la vicenda di Chico Forti, tornata al centro del dibattito pubblico dopo il suo rientro in Italia. Ospite in studio Alessandro Dell’Orto, giornalista di Libero e amico personale di Chico Forti, che da anni segue da vicino la sua storia. Venticinque anni di carcere, di cui ventiquattro in un penitenziario di massima sicurezza in Florida, una condanna all’ergastolo senza libertà condizionale e un processo che – secondo molti osservatori – si è retto su indizi fragili, ricostruzioni forzate e gravi anomalie procedurali. Dall’omicidio di Dale Pike al processo celebrato a Miami, passando per il presunto movente economico, la controversa “prova” della sabbia, i personaggi rimasti sullo sfondo e le testimonianze mai valorizzate, la puntata ricostruisce punto per punto un caso che continua a sollevare interrogativi profondi sulla giustizia americana e sull’uso politico delle vicende giudiziarie. Un episodio che entra anche nel presente: il rientro in Italia grazie all’intervento del governo guidato da Giorgia Meloni, la semilibertà, l’attesa per la Cassazione e una verità giudiziaria che, per molti, resta ancora lontana. Un racconto che non assolve né condanna per partito preso, ma mette al centro una domanda essenziale: cosa resta quando una vita viene segnata da una sentenza che non convince, nemmeno dopo venticinque anni.