Palermo, operaio cade da impalcatura e muore

Un operaio di 40 anni, Alessio La Targia, è morto cadendo da un'impalcatura all'interno di un capannone di una ditta in via Giafar, nel quartiere Brancaccio di Palermo. A dare l'allarme sono stati alcuni colleghi. I soccorritori del 118, giunti sul posto, hanno tentato di rianimarlo ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri e i tecnici della Spresal dell'Asp di Palermo con competenze specifiche in tema di sicurezza sul lavoro. Indagini sono in corso per accertare se l'uomo indossasse i dispositivi di sicurezza individuale e se fosse un dipendente della ditta.