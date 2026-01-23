Maltempo, anche la 5 Stelle Todde ammette l'impegno del governo: "Al lavoro per garantire rapidi aiuti"

Redazione 23 gennaio 2026 a

a

a

"Soddisfazione per l'impegno del governo per la Sardegna". Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, dopo aver partecipato da remoto alla riunione nella sede della Protezione civile di Roma, sui danni provocati dal ciclone Harry nel sud Italia, presieduta dalla premier Giorgia Meloni. "Ringrazio la presidente del Consiglio, il ministro Nello Musumeci e il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, che ieri è stato a Cagliari, per la celerità e la vicinanza- le parole della governatrice-. Lunedì il cdm delibererà lo stato di emergenza e lo stanziamento delle prime risorse da parte del governo". Nel frattempo, ricorda Todde, "nella giunta di ieri, abbiamo già approvato lo stanziamento dei primi 5 milioni. Siamo al lavoro per garantire al più presto i ristori ai cittadini sardi e a tutto il mondo produttivo".