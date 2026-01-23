Italia-Germania, Meloni: "Più vicine che mai, buona notizia per Ue"

Redazione 23 gennaio 2026 a

a

a

"Due anni fa a Berlino abbiamo sottoscritto un piano d'azione che aveva l'obiettivo di innalzare la nostra cooperazione bilaterale a un livello più alto ed esplorare nuovi ambiti di crescita comune. È esattamente quello che abbiamo fatto in questi anni, in questi mesi, come dimostrano i molti esempi di collaborazione che abbiamo costruito. Con il vertice di oggi noi abbiamo deciso di proseguire in questa strada di continuare a investire con convinzione nella nostra cooperazione rafforzata ponendoci obiettivi ancora più ambiziosi.

Oggi credo di poter dire che Italia e Germania sono più vicine che mai, e io penso che questo rappresenti una buona notizia non solo per i nostri popoli ma anche per l'Europa nel suo complesso. Perché se due nazioni importanti, amiche, alleate, solide, sia dal punto di vista economico che industriale, come sono Italia e Germania, si muovono nella stessa direzione, portando ciascuna il proprio valore aggiunto, allora ci sono le condizioni per ottenere ottimi e importanti risultati per le nostre imprese, per i nostri lavoratori, per i nostri cittadini e le loro complesso". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le dichiarazioni congiunte alla stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz in occasione del vertice intergovernativo tra Italia e Germania presso Villa Doria Pamphilj, a Roma.