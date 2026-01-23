Gori, il dem contestato all'Università di Bergamo dai Pro Pal: "Siamo con chi spara ai sionisti"

Redazione 23 gennaio 2026 a

a

a

Contestazioni all'università di Bergamo per l'europarlamentare Giorgio Gori. Alcuni manifestanti pro Palestina hanno interrotto un convegno dedicato a giovani, università e lavoro ed esposto uno striscione riportante "Fuori i sionisti dalle Università". "Non siamo con Hamas, siamo con chiunque spara a un sionista" dice uno degli attivisti, ripreso in un video. In solidarietà dell'europarlamentare si è espresso l'onorevole di Forza Italia Alessandro Sorte. "Esprimo solidarietà a Giorgio Gori per le contestazioni avvenute da parte di manifestanti pro pal durante il convegno dedicato a giovani, università e lavoro svoltosi in Unibg" ha detto.