Studente accoltellato: per Youssef bara e fiori bianchi

Il feretro di Abanoub Youssef, 18enne ucciso da un compagno di scuola venerdi' scorso alla Spezia, e' ricoperto di fiori bianchi. Cosi' come bianca e' la bara. I canti liturgici della chiesa copta della Spezia ha accolto il suo ingresso per le esequie, dopo un corteo che dall'obitorio ha portato la bara nella cattedrale. Al centro della navata e' stata posata la fotografia di 'Aba' con le ali bianche. Tanti gli studenti e i cittadini presenti, che hanno voluto cosi' dimostrare la vicinanza alla famiglia del ragazzo.