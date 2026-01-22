Sicurezza, Molteni: "Con governo e Piantedosi oltre 35mila assunzioni tra le forze dell'ordine"

Redazione 22 gennaio 2026 a

a

a

"Grazie al Governo, al Ministro Piantedosi e alla Lega, nel nostro Paese è aumentata la presenza delle forze dell'ordine a presidio del territorio: tra il 2023 e il 2025, le assunzioni nelle forze di polizia sono arrivate a oltre 35mila, segnando un deciso cambio di passo rispetto agli anni precedenti, in particolar modo al 2020, quando con il governo di centrosinistra si registrò un netto calo di risorse destinate ai nuovi reclutamenti. Disporre di un contingente maggiore di uomini in divisa è fondamentale per rispondere alla domanda di sicurezza che arriva dai cittadini, e questo Governo sta dimostrando con i fatti di mantenere fede agli impegni presi con gli italiani". Lo dichiara Nicola Molteni, Sottosegretario al Ministero dell'Interno.