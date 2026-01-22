Bossetti: "Mai fatto porno ricerche su ragazzine, sono immagini prodotte in automatico"

Redazione 22 gennaio 2026 a

Massimo Bossetti, in un'intervista esclusiva a Porta a Porta, ammette di aver visitato siti porno ma nega con decisione di aver fatto ricerche su ragazzine tredicenni: "Il mio tecnico ha ribadito che sono tutte ricerche prodotte in via automatico e non sono digitate da operatori umani". A Bruno Vespa che chiedeva come fosse possibile che, mentre uno guarda un sito porno, possano uscire improvvisamente fuori immagini di ragazzine non connesse alla ricerca, Bossetti risponde: "Non posso spiegarlo, non riesco a spiegarlo perché, come ripeto, io sono negato a livello informatico".