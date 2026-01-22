Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Anguillara: in corso le ricerche in un canale dell'arma del delitto

Esplora:

Redazione
  • a
  • a
  • a

 

Sono in corso, da parte degli investigatori del reparto territoriale dei carabinieri di Ostia, le ricerche del coltello con cui Claudio Carlomagno, avrebbe accoltellato a morte la moglie Federica Torzullo. Secondo quanto è emerso dai tracciati Gps dell'autovettura di Carlomagno, poco dopo il delitto e l'occultamento del cadavere della moglie, l'uomo si sarebbe disfatto dell'arma del delitto in un canale nei pressi della via Braccianese.

Dai blog