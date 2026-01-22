Anguillara: in corso le ricerche in un canale dell'arma del delitto

Redazione 22 gennaio 2026 a

a

a

Sono in corso, da parte degli investigatori del reparto territoriale dei carabinieri di Ostia, le ricerche del coltello con cui Claudio Carlomagno, avrebbe accoltellato a morte la moglie Federica Torzullo. Secondo quanto è emerso dai tracciati Gps dell'autovettura di Carlomagno, poco dopo il delitto e l'occultamento del cadavere della moglie, l'uomo si sarebbe disfatto dell'arma del delitto in un canale nei pressi della via Braccianese.