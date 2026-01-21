Meteo, arriva la fine del ciclone Harry. Ma dietro l'angolo ecco una nuova perturbazione

Foto: Lapresse

Pina Sereni 21 gennaio 2026

Il ciclone Harry è ormai in fase di attenuazione e da giovedì abbandonerà definitivamente la scena, favorendo una temporanea tregua dal maltempo soprattutto sulle regioni meridionali. Il miglioramento, però, sarà di breve durata. Dall’Atlantico è infatti in arrivo una nuova perturbazione che già nelle prossime ore inizierà a interessare la Sardegna, con un aumento della nuvolosità e la ripresa delle piogge sul versante occidentale dell’isola.

Nel corso di venerdì, svela 3bmeteo, il fronte perturbato raggiungerà il Nordovest e le regioni dell’alto Tirreno, per poi estendersi progressivamente al resto del Nord e al Tirreno centrale. Le precipitazioni saranno diffuse ma in genere di intensità moderata, con fenomeni più insistenti sulla Liguria. L’aria fredda affluita nei giorni precedenti continuerà a favorire condizioni pienamente invernali al Settentrione, con nevicate a quote molto basse sulla Val Padana. Tra Piemonte e Lombardia la neve potrà spingersi localmente fino in pianura, specie nelle ore serali e notturne.

Durante il fine settimana la situazione resterà instabile su buona parte del Paese. Sabato sono attese ancora precipitazioni residue al Nordest e lungo il basso Tirreno, seguite da una temporanea attenuazione dei fenomeni e da schiarite anche ampie nel corso del pomeriggio. In serata, tuttavia, un nuovo impulso perturbato determinerà un ulteriore peggioramento a partire dal Nordovest, dalle isole maggiori e dalle regioni tirreniche, con piogge in intensificazione e nuove nevicate a bassa quota sul Piemonte e localmente sulla Lombardia occidentale. Domenica il maltempo tenderà a estendersi a gran parte dell’Italia, con piogge e rovesci più frequenti sulle regioni settentrionali orientali e lungo il versante tirrenico. Sull’Appennino sono previste nevicate a quote medio-basse, mentre sulle aree adriatiche e ioniche si alterneranno fasi instabili e schiarite. Le temperature subiranno una nuova diminuzione soprattutto al Centro-Sud, accentuando la sensazione di clima invernale, mentre i venti risulteranno sostenuti su gran parte dei mari, rendendo il tempo più movimentato anche lungo le coste.