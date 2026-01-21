Davos, incendio in hotel: Gruber deve lasciare lo studio

Foto: La 7

Redazione 21 gennaio 2026 a

a

a

La puntata speciale di "Otto e mezzo" su La7 con Lilli Gruber in collegamento da Davos è iniziata con un inconveniente. Lo studio da cui doveva parlare la conduttrice è apparso vuoto, preoccupando gli ospiti in studio. Dopo alcuni secondi Lilli Gruber è riuscita a collegarsi telefonicamente con l'Italia rassicurando sulle sue condizioni di salute e spiegando che lo studio è stato evacuato per ragioni di sicurezza in seguito ad un incendio in un hotel vicino al Congress Center di Davos. La trasmissione è poi continuata regolarmente, condotta telefonicamente da Lilli Gruber.