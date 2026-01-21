Bellavia, Gasparri presenta una nuova interrogazione

Redazione 21 gennaio 2026 a

Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha presentato una ulteriore interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso Bellavia, sollecitando il Guardasigilli, nella sua qualità di ministro con poteri di vigilanza sugli ordini professionali, a verificare il rispetto delle norme di deontologia professionale. “Il dott. Gian Gaetano Bellavia, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, avrebbe denunciato la dott.ssa Varisco, iscritta al medesimo Ordine, per la sottrazione e duplicazione non autorizzata di una rilevante quantità di documentazione informatica e cartacea, relativa ad attività di consulente tecnico di diverse Procure della Repubblica e quindi di particolare sensibilità sotto il profilo della riservatezza. In relazione ai fatti risulterebbero pendenti procedimenti giudiziari e attività istruttorie da parte delle autorità competenti. Da informazioni pubbliche emerge, inoltre, che Bellavia svolge o ha svolto incarichi di consulente tecnico in procedimenti giudiziari di particolare rilievo e, al contempo, partecipa in qualità di consulente o collaboratore alla trasmissione Report. Tale compresenza di ruoli è idonea a generare dubbi sotto il profilo disciplinare alla possibile interferenza tra funzioni svolte per l’autorità giudiziaria e attività mediatica. L’eventuale superamento consapevole di tali presìdi di riservatezza configurerebbe una grave violazione dei doveri professionali, ferma restando la responsabilità personale di ciascun soggetto coinvolto. Si chiede, quindi, di sapere quali siano le valutazioni del Ministro, se ritenga di adottare provvedimenti di competenza al fine di vigilare sulle attività svolte da Bellavia e dalla dott.ssa Varisco e se intenda fornire chiarimenti in merito a eventuali procedimenti disciplinari pendenti nei loro confronti presso l’Ordine dei commercialisti”.