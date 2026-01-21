Antisemitismo, il dem Delrio: "Bene iter, ma si poteva fare prima"

Redazione 21 gennaio 2026 a

"E' bene sia stato fissato il termine dle 27 gennaio per l'adozione del testo base" sul disegno di legge per il contrasto all'antisemitismo "in commissione al Senato. Bene anche che sia stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti il 10 febbraio. Ora la certezza del percorso e' fuori discussione. Tuttavia, i tempi potevano essere piu' brevi, si sarebbe potuto completare il percorso in tempo per il Giorno della Memoria. Anche alla luce dei tanti episodi di antisemitismo che si registrano". Lo dice all'AGI il senatore del Pd, Graziano Delrio.