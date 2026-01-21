Anguillara, il procuratore: zone d'ombra nella ricostruzione di Carlomagno

Redazione 21 gennaio 2026 a

a

a

"Ci sono delle zone d'ombra sulle quali vorremmo fare luce. L'indagato ha preso atto del quadro indiziario, robusto e completo. Ha preso atto degli elementi a carico. Ha narrato quello che ha ritenuto di voler narrare". Così il procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori parlando con i giornalisti al termine dell'udienza di convalida del fermo di Claudio Carlomagno accusato di femminicidio e occultamento di cadavere della moglie ad Anguillara Sabazia.