Lega: "Necessarie le zone rosse per allontanare i balordi. Oggi il 75% delle misure riguardano stranieri"

Redazione 20 gennaio 2026

La Lega conferma l’urgenza di approvare un pacchetto sicurezza che preveda, tra le altre cose, la possibilità di istituire zone rosse a vigilanza rafforzata in modo più rapido. È una soluzione per intervenire nei luoghi di degrado e spaccio con segnalazione di criminalità predatoria e può favorire l’allontanamento di soggetti molesti, aggressivi e con precedenti. L’allontanamento può avvenire in due modi: con ordine di allontanamento o di divieto di stazionamento. Oggi il 75% delle misure sono state applicate a stranieri.

Lo fa sapere la Lega.