Frosinone: operaio muore cadendo dal tetto di un'azienda

Tragico incidente sul lavoro oggi pomeriggio in via Fermi: un operaio di 48 anni, di nazionalita' straniera, e' decaduto dopo essere precipitato dal tetto di una ditta che produce attrezzature e veicoli per la raccolta rifiuti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e il personale della ASL/Spresal, che hanno avviato accertamenti sulla dinamica dell'incidente e sul rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli.