Termini far west, bottiglie contro la troupe di Fuori dal coro: video choc
Non si placa l'allarme sicurezza intorno alla stazione Termini, il principale snodo ferroviario della Capitale ormai trasformato, come dimostrato anche dalle inchieste de Il Tempo, in una vera e propria "zona franca" dopo dieci ianni di politica delle porte aperte messa in atto dalla sinistra. A documentare l'ennesimo episodio di violenza sono state le telecamere della trasmissione Fuori dal Coro, il programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano.
Le immagini trasmesse non lasciano spazio a interpretazioni. Una troupe del programma, recatasi sul posto per documentare il degrado che avvolge le aree limitrofe alla stazione (in particolare le zone di Via Giolitti e Via Marsala), è stata violentemente aggredita. Nel video si vedono alcuni immigrati senza fissa dimora che, scorti in lontananza giornalista e operatore, reagiscono lanciando bottiglie di vetro e oggetti contundenti. Solo per caso senza colpire nessuno.
Il viaggio delle telecamere di Giordano a Termini offre uno spettacolo osceno. Stranieri ubriachi, aggressioni, risse tra senza tetto. Uno mostra le ferite di un accoltellamento. Altri giovani stranieri in stile Maranza minacciano la giornalista e gli operatori,
