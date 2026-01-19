Termini far west, bottiglie contro la troupe di Fuori dal coro: video choc

Foto: X Fuori dal coro

Non si placa l'allarme sicurezza intorno alla stazione Termini, il principale snodo ferroviario della Capitale ormai trasformato, come dimostrato anche dalle inchieste de Il Tempo, in una vera e propria "zona franca" dopo dieci ianni di politica delle porte aperte messa in atto dalla sinistra. A documentare l'ennesimo episodio di violenza sono state le telecamere della trasmissione Fuori dal Coro, il programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano.

Le immagini trasmesse non lasciano spazio a interpretazioni. Una troupe del programma, recatasi sul posto per documentare il degrado che avvolge le aree limitrofe alla stazione (in particolare le zone di Via Giolitti e Via Marsala), è stata violentemente aggredita. Nel video si vedono alcuni immigrati senza fissa dimora che, scorti in lontananza giornalista e operatore, reagiscono lanciando bottiglie di vetro e oggetti contundenti. Solo per caso senza colpire nessuno.

Il viaggio delle telecamere di Giordano a Termini offre uno spettacolo osceno. Stranieri ubriachi, aggressioni, risse tra senza tetto. Uno mostra le ferite di un accoltellamento. Altri giovani stranieri in stile Maranza minacciano la giornalista e gli operatori,