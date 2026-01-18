Meteo, domenica di maltempo sull'Italia: piogge, temporali e calo delle temperature

Foto: Lapresse

Angela Bruni 18 gennaio 2026

Le previsioni del tempo di oggi, domenica 18 gennaio, sull'Italia secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare.

Al Nord : cielo da molto nuvoloso a coperto su tutte le regioni. precipitazioni più frequenti e intense su Piemonte occidentale, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna, dove potranno risultare localmente anche a carattere di rovescio o di temporale. Dal primo pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche alla Lombardia settentrionale, al Trentino e al Ponente ligure, risultando tuttavia più sparsi e meno intensi. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a ridosso dei rilievi alpini e prealpini al di sopra dei 1000 metri; sui settori alpini e prealpini del Piemonte centro-meridionale la quota neve potrà localmente scendere fino a 500 metri. Nelle ore più fredde possibili riduzioni della visibilità per la formazione di foschie dense o banchi di nebbia in Pianura Padana, in particolare lungo il corso del Po.

Al Centro e sulla Sardegna : cielo irregolarmente nuvoloso, con copertura più compatta lungo le regioni del versante adriatico. Le precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio, interesseranno le Marche nella prima parte della giornata, per poi estendersi all'Abruzzo dal pomeriggio. Dalla tarda serata non si escludono brevi piogge sulle coste del Lazio centro-settentrionale. Sulla Sardegna cielo molto nuvoloso o coperto, in particolare sui settori orientali dell'isola, dove saranno possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio. Dalla serata è attesa un'intensificazione dei fenomeni con rovesci e temporali più frequenti sui settori meridionali e orientali; tuttavia, non si escludono fenomeni anche sul resto dell'isola.

Al Sud e sulla Sicilia : cielo coperto su tutte le regioni peninsulari e sulla Sicilia, con precipitazioni diffuse. I fenomeni risulteranno localmente a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia orientale e sui settori ionici di Calabria, Basilicata e Puglia. Dal tardo pomeriggio è attesa una intensificazione delle precipitazioni, in particolare sulla Calabria, dove potranno assumere carattere anche di forte intensità e temporalesco. Le piogge si estenderanno inoltre alla Basilicata, alla Campania meridionale e alla Puglia salentina. In serata non si escludono precipitazioni isolate anche sul Molise e sulla Puglia settentrionale.

Le temperature : massime in lieve calo su Trentino-Alto Adige, Puglia, Calabria, e Sardegna centrale; calo più marcato su Veneto e Friuli-Venezia Giulia; generalmente stazionarie sul resto del territorio.

I venti : da moderati a localmente forti, settentrionali, sulla Liguria, con rinforzi lungo le coste. Moderati, dai quadranti orientali su Sardegna con rinforzi sulle Bocche di Bonifacio per l'intera giornata. Moderati, dai quadranti orientali, su Calabria e coste ioniche e meridionali della Sicilia, con ventilazione in aumento dal tardo pomeriggio e rinforzi soprattutto sulle coste della Sicilia, Stretto di Messina e coste tirreniche della Calabria. Da deboli a moderati da Nord-Est sulla Toscana e sulle coste delle regioni dell'Alto Adriatico. Deboli variabili altrove.