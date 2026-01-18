Catania: donna tenta di soffocare figlia di 5 mesi, bloccata da carabinieri

Foto: Ansa

Una donna ha tentato di soffocare la figlia di 5 mesi con un cuscino, ma è stata bloccata dai carabinieri. E' accaduto a Catania, nel quartiere. I militari che hanno bloccato la 20enne, che sarebbe del Bangladesh e che era da sola in casa con la figlioletta, mentre il marito era assente, erano stati allertati dalla sorella 15enne della donna che si trovava al piano inferiore della abitazione con i genitori. La 15enne ha chiamato il 112 spiegando che sua sorella, la madre della bimba, si era chiusa nella camera letto e minacciava di uccidere la figlia. La radiomobile è intervenuta e ha sfondato la porta della stanza da letto dove la madre 20enne è stata trovata in stato di agitazione e nell'atto di tenere il cuscino sulla faccia della bambina. I militari hanno bloccato la giovane madre e hanno preso in consegna la piccola fortunatamente salvata dalla reazione della mamma grazie all'intervento dei carabinieri. Madre e figlia sono state ricoverate all'ospedale San Marco di Catania. E' atteso il pm per valutare le misure da adottare.