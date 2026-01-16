La Spezia: morto 19enne accoltellato in classe da un compagno

Redazione 16 gennaio 2026 a

E' morto questa sera il diciannovenne italiano, di origine egiziana, accoltellato questa mattina da un coetaneo all'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. A confermarlo è l'Asl 5 spezzina. Nel pomeriggio il giovane era stato operato e trasferito in rianimazione, superando un primo delicatissimo step che aveva fatto sperare in un esito positivo. Troppo grave si è rivelata la profonda ferita a fegato, diaframma e polmone provocata dalla coltellata inflitta dal compagno, fermato dalla polizia, che sarà accusato di omicidio.