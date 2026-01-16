La Spazia, dramma a scuola: studente gravissimo dopo essere stato accoltellato

Foto: Ansa

Pina Sereni 16 gennaio 2026

Uno studente è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello, a scuola. È successo questa mattina dopo le 11 all'interno dell'istituto professionale "Domenico Chiodo", a La Spezia. La ricostruzione dei fatti è ancora frammentaria e al vaglio degli inquirenti, ma dalle prime informazioni emerge che a ferire il giovane sarebbe stato un altro studente. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, il giovane ferito è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Nell'istituto sono arrivati polizia e carabinieri.

Intanto è in apprensione il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, contattato dall'AGI dopo l'accoltellamento avvenuto questa mattina. Il giovane ferito è infatti in condizioni gravissime e "a lui e alla sua famiglia va tutta la mia solidarietà - ha detto il primo cittadino -. Condanno con fermezza quanto accaduto, che rappresenta un dolore enorme per tutta la nostra comunità. Ci impegniamo quotidianamente a fornire modelli positivi, ora spero solo con tutto il cuore che il ragazzo ferito si salvi".