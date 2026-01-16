L'Aquila: condannato per terrorismo Anan Yaeesh, attivo in resistenza Palestina

Anan Yaeesh 16 gennaio 2026 a

È stato condannato in appello per associazione con finalità di terrorismo, a 5 anni e 6 mesi di reclusione, il palestinese Anan Yaeesh che ha seguito dal carcere di Melfi la pronuncia della sentenza letta dal presidente della Corte, Romano Gargarella. Yaeesh, arrestato nel gennaio del 2024 con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo, è considerato membro attivo della resistenza palestinese in Cisgiordania. Altri 2 imputati, presenti in aula, Ali Irar e Mansour Doghmosh sono stati assolti. L'accusa aveva chiesto 12 anni per Yaeesh contestando anche alcune traduzioni dei colloqui e interrogatori in lingua araba. La difesa aveva chiesto l'assoluzione. Reazioni alla lettura della sentenza da parte di un movimento pro-Palestina. La polizia ha messo in sicurezza l'uscita del presidio di giustizia, in via XX settembre.