Accoltellamento in liceo La Spezia: fermato un minorenne

Redazione 16 gennaio 2026 a

a

a

Lo studente ferito oggi nell'istituto professionale Domenico Chiodo della Spezia risulta ferito all'addome e alla milza e, dopo il trasporto in pronto soccorso all'ospedale Sant'Andrea della Spezia, e' stato trasferito in sala operatoria. A colpirlo a coltellate e' stato un altro studente, dopo una lite iniziata in bagno e terminata in aula. La polizia ha fermato il presunto aggressore e, secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un minorenne che in queste ore viene sentito in questura.