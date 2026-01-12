Il Papa a sorpresa incontra Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana

Foto: Ansa

Francesco Capozza 12 gennaio 2026

Questa mattina, al termine delle udienze di tabella già precedentemente fissate, Papa Leone XIV ha ricevuto a sorpresa Corina Machado, la leader dell’opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace. Un incontro, quello con il pontefice statunitense, non previsto e del tutto inaspettato, tanto che nella comunicazione sotto embargo che la Sala Stampa ogni mattina diffonde in merito alle udienze del pontefice previste per la giornata il suo nome non compariva. Ed in effetti nessuno era al corrente non solo di questo incontro, ma nemmeno dell’arrivo a Roma di colei che si è candidata ufficialmente a succedere al dittatore venezuelano Nicolas Maduro, arrestato in piena notte dalle truppe d’assalto americane nel blitz dello scorso 2 gennaio. Cosa si siano detti la Machado e Papa Leone probabilmente emergerà nelle prossime ore, ma è plausibile ritenere che in questo incontro - che precede di pochissimo quello che la leader dell’opposizione venezuelana avrà in settimana con Donald Trump - la premio Nobel abbia voluto testare la posizione della Santa Sede su una sua eventuale salita al potere nel Paese sudamericano ancora nel caos e di fatto sotto la tutela politica degli Stati Uniti.