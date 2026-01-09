Svizzera, Mattarella: "Giustizia per quanto accaduto"

Redazione 09 gennaio 2026 a

"La cerimonia di oggi per l'immane tragedia che si è consumata impone poche parole: angoscia nel ricordo delle vittime, piena solidarietà verso i loro familiari, affettuosa e costante vicinanza ai giovani che in ospedale lottano per riprendersi le proprie vite, giustizia per quanto accaduto". Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel libro delle condoglianze dopo la cerimonia di commemorazione delle vittime del Constellation a Crans Montana, che si è svolta a Martigny.