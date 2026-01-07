Pitbull azzanna bimbo di un anno, il sindaco: "Serve intervento normativo"

Redazione 07 gennaio 2026 a

"Episodi come questo sollevano una riflessione: sarebbe probabilmente necessario un intervento normativo che stabilisca criteri piu' chiari sull'adozione e sulla gestione dei cani, soprattutto di alcune razze, anche all'interno delle mura domestiche". Lo scrive sui social Pasquale Aliberti, sindaco di Scafati (Salerno), dopo l'aggressione subita qualche giorno fa da un bambino di un anno ad opera del pitbull di famiglia. "Non conosciamo ancora nel dettaglio le dinamiche", premette il primo cittadino, esprimendo "vicinanza alla famiglia coinvolta, che personalmente - dice - non conosciamo. Si tratta di un fatto grave, seppur diverso da quanto accaduto qualche mese fa al piccolo Ciro, anch'egli aggredito da un pitbull ma in strada". Aliberti ribadisce "l'importanza di rispettare e far rispettare quanto gia' previsto dal nostro regolamento comunale sulla corretta conduzione dei cani nei luoghi pubblici, per tutelare sia le persone sia gli stessi animali". "L'attenzione verso il benessere degli animali, sia come amministrazione comunale sia come cittadini sensibili al tema, resta sempre molto alta. A Scafati disponiamo di un canile comunale sul quale abbiamo investito per migliorare le condizioni di vita degli animali ospitati", ricorda il sindaco, secondo cui "e' fondamentale prestare grande attenzione ai casi in cui vengono segnalati cani potenzialmente pericolosi. In tali circostanze e' necessario intervenire con tempestivita', coinvolgendo immediatamente Asl e Polizia municipale".