Iniziato il primo concistoro straordinario di Papa Leone XIV - Foto esclusive de Il Tempo

Intorno alle 15.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 7 gennaio, Papa Leone XIV ha raggiunto a piedi l’Aula del Sinodo in Vaticano, dove si sta tenendo il primo Concistoro straordinario del suo pontificato. Il pontefice, come annunciato pochi giorni prima di Natale, ha convocato a Roma tutti i cardinali viventi - sia quelli con diritto di voto in un ipotetico Conclave, sia gli ultraottantenni che hanno perduto questo privilegio a causa dell’età - per discutere con tutti loro di varie tematiche ed approfondire alcuni argomenti lasciati in sospeso da Papa Francesco o che richiedono un’eventuale cambio di rotta. I tavoli di lavoro, sotto la supervisione diretta del Santo Padre, si terranno tra oggi e domani mattina, per poi giungere a delle conclusioni finali nel tardo pomeriggio di domani, giovedì 8 gennaio.

Tra le questioni più spinose che saranno affrontate in queste ore dal Collegio cardinalizio ce ne sono in particolare due molto delicate e per certi aspetti divisive: l’eventuale modifica di alcune parti della Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium” sul nuovo riassetto della Curia Romana emanata da Bergoglio nel 2022 e la Liturgia. Su questo punto in particolare il Santo Padre ha accolto le richieste di molti porporati che vorrebbero che fosse reintrodotta la possibilità di celebrare la Messa secondo il rito antico, anche questa una possibilità esclusa da Francesco, che con un Motu Proprio aveva di fatto abolito il precedente Summorum Pontificum di Benedetto XVI che invece consentiva di farlo. Una nota di colore: dal 5 gennaio, giorno in cui il cardinale Mario Zenari, Nunzio Apostolico in Siria, ha compiuto 80 anni, i porporati non elettori (ora 123) hanno superato per la prima volta nella storia della Chiesa quelli (122) con diritto di voto in Conclave.

Domani mattina, alle 7.30, il Papa concelebrerà all’Altare della Cattedra di San Pietro una Messa con tutti i cardinali convenuti a Roma per il Concistoro. I lavori dell’assise cardinalizia proseguiranno poi dalle ore 9.30 per terminare intorno alle 19. Alle 13 il pontefice offrirà un pranzo a tutto il Sacro Collegio che sarà servito nell’atrio dell’Aula Paolo VI. L’intervento conclusivo del Papa è previsto intorno alle 18.45.