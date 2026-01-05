Svizzera: la madre di Giovanni Tamburi: "Grazie a Meloni, mi è stata vicina come una sorella"

Cerca
"Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini e ringrazio tantissimo Giorgia Meloni. Mi è stata vicina personalmente, dandomi tutto il suo appoggio come se fossi stata sua sorella: da mamma a mamma da cuore a cuore. Abbiamo una grande presidente, questo per favore ditelo". Lo ha detto Carla Masiello, la madre di Giovanni Tamburi, il 16enne bolognese vittima della strage di Crans-Montana, in Svizzera, intervenendo telefonicamente alla trasmissione televisiva di Mediaset, "Zona Bianca".

