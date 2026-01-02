Oroscopo 2026 di Paolo Fox segno per segno: amore, lavoro, fortuna...

Valerio Castro 02 gennaio 2026 a

L'oroscopo 2026 di Paolo Fox segno per segno: ecco le previsioni dell'anno appena iniziato per gli appassionati di astrologia ma anche per chi, per divertimento e curiosità, vuole dare un'occhiata al verdetto delle stelle. Amore, denaro, fortuna, salute... Ecco l'oroscopo 2026 annunciato come di consueto a Domenica In.

Ariete

L’anno inizia con qualche rallentamento e incertezza, soprattutto sul lavoro e nelle questioni pratiche. In amore pesano delusioni passate, ma da marzo il clima migliora e l’estate riaccende emozioni importanti. Serve prudenza, ma la determinazione aiuta a superare gli ostacoli.

Toro

Il 2026 punta sulla stabilità. I primi mesi chiedono attenzione, mentre dalla primavera il cielo diventa più favorevole, soprattutto sul lavoro. In amore il Toro resta selettivo e concreto: meno slanci, ma rapporti solidi e duraturi.

Gemelli

Anno dinamico e positivo. Dopo un periodo di blocchi, le energie tornano fluide e le occasioni non mancano. Maggio è un mese chiave per amore e lavoro, con possibilità di crescita e nuovi incontri. Qualche confusione a settembre, ma il bilancio resta ottimo.

Cancro

Un 2026 emotivo e intenso. Il lavoro offre opportunità, ma richiede pazienza e costanza. L’amore è protagonista tra primavera ed estate, con relazioni che cercano maggiore stabilità. La fortuna arriva gradualmente.

Leone

È il segno più favorito dell’anno. Il 2026 porta successo, riconoscimenti e conferme, soprattutto tra estate e fine anno. Amore e lavoro viaggiano in sintonia, regalando soddisfazioni importanti e scelte decisive.

Vergine

Dopo le incertezze del passato, il 2026 segna una ripartenza. Il lavoro offre nuove strade e l’amore ritrova equilibrio, soprattutto in estate. È un anno di ricostruzione, da vivere con serenità e fiducia.

Bilancia

L’inizio dell’anno è ancora faticoso, ma dalla tarda primavera il cielo migliora. Estate favorevole per amore e lavoro, con possibilità di lanciarsi in progetti importanti. L’equilibrio si ritrova passo dopo passo.

Scorpione

I primi mesi sono i più forti, ideali per decisioni importanti, contratti e scelte sentimentali. La seconda parte dell’anno è più stabile, ma meno esplosiva. Serve sfruttare bene le occasioni iniziali.

Sagittario

Anno di libertà e crescita. Il Sagittario chiude ciò che non funziona e si apre a nuove esperienze, viaggi e relazioni. Estate molto favorevole per amore e lavoro, con scelte che cambiano il futuro.

Capricorno

Il 2026 è impegnativo ma produttivo. I primi mesi portano tensioni e confronti, soprattutto sul lavoro. Da metà anno arrivano risultati concreti e soddisfazioni, anche in amore. La costanza viene premiata.

Acquario

Un anno di cambiamenti e adattamento. In amore servono chiarimenti, mentre il lavoro può vivere momenti instabili nella seconda parte dell’anno. Restano però buone occasioni per chi difende le proprie idee.

Pesci

Il 2026 valorizza intuizione e creatività. I primi mesi sono ispirati e favorevoli, sia in amore sia nel lavoro. Qualche tensione estiva nei sentimenti, ma nel complesso l’anno offre ottime opportunità e crescita personale.