Caos sotto la Manica: guasto elettrico blocca l'Eurostar

30 dicembre 2025

Una giornata di fortissimi disagi per migliaia di viaggiatori quella di oggi, martedì 30 dicembre 2025. Il traffico ferroviario attraverso il Tunnel sotto la Manica è rimasto paralizzato per diverse ore a causa di un doppio incidente tecnico, portando alla sospensione totale dei collegamenti Eurostar tra Londra e le principali capitali europee (Parigi, Bruxelles e Amsterdam). Il blocco è stato causato da un grave guasto al sistema di alimentazione elettrica dei treni all'interno del tunnel, verificatosi tra la notte e la mattinata. Come confermato da una portavoce di Getlink, la società che gestisce l'infrastruttura, il problema ha richiesto un intervento d'urgenza sui cavi dell'alta tensione tuttora in corso. L'operatore ha annunciato che, dopo il fermo totale, la circolazione riprenderà in maniera "graduale" a partire dalle ore 15:00 (ora locale francese). Nonostante il riavvio, si prevedono lunghi tempi di attesa e ritardi residui per tutto il resto della giornata.