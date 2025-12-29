Terremoto ai Castelli Romani, la scossa scatena i social: "Per finire il 2025 in bellezza..."

Foto: X Ingv

Luigi Frasca 29 dicembre 2025 a

a

a

Una scossa di terremoto è stata avvertita nel tardo pomeriggio di oggi ai Castelli Romani, causando attimi di preoccupazione tra i residenti. Il sisma, seppur di lieve entità, è stato chiaramente percepito in diversi comuni della zona, spingendo molti cittadini a riversarsi sui social per raccontare la propria esperienza. Secondo i dati ufficiali dell’INGV, il terremoto ha avuto una magnitudo di 2.6 ed è stato registrato alle 17:20 del 29 dicembre 2025. L’epicentro è stato localizzato 3 chilometri a sud-ovest di Ariccia, a una profondità di 12 chilometri. La scossa è stata rilevata e localizzata dalla Sala Sismica INGV di Roma.

Nonostante la magnitudo contenuta e l’assenza di danni a persone o cose, il movimento tellurico ha spaventato molti abitanti, anche per la durata breve ma secca della vibrazione. In pochi minuti, numerosi commenti sono comparsi sui social network, tra ironia e preoccupazione. Tanti i commenti ironici: «Una bella scossa di terremoto mancava per finire il 2025…».