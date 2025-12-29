Parma, Russo-Bocchi (FdI): "In un centro islamico uno sceicco benedice il 7 ottobre. Segnalato alla Questura"

Redazione 29 dicembre 2025 a

“L'arresto delle nove persone accusate di aver finanziato il gruppo terrorista di Hamas per 8 milioni di euro attraverso associazioni di beneficenza deve fare alzare il livello di guardia e di attenzione anche nella nostra città. Nelle ultime settimane in piazza Garibaldi, a Parma, proprio davanti al Municipio, è stato consentito un banchetto che esponeva uno striscione con la scritta ‘Il governo Meloni è complice del nuovo Olocausto’ e che raccoglieva in una scatola offerte libere ‘per aiuti a Gaza’. Oggi apprendiamo che il 4 gennaio il centro islamico di via Campanini ospiterà lo sceicco Alaa Jaber per una serata spirituale. Stando ad autorevoli fonti, tra le quali figura anche il Memri (Middle East Media Research Institute), nel 2024 in un video diffuso sul web dal canale Youtube, lo sceicco aveva dichiarato: ‘Il popolo di Gaza è stato scelto da Allah per morire di una morte onorevole; è tornato trionfante dopo essere entrato eroicamente in Israele nel benedetto 7 ottobre’. Come dire che per lui il massacro di 1200 israeliani avvenuto il 7 ottobre 2023 per opera di Hamas fu un atto santo e giusto. Per questo motivo abbiamo segnalato il tutto alla Questura di Parma: la nostra città dovrebbe rifiutare fermamente la diffusione di messaggi che istighino all'odio e che giustifichino il terrorismo”. Così Gaetana Russo, deputato di Fratelli d’Italia, e Priamo Bocchi, consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Parma.